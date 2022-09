Fuochi d’artificio per il Grifo. Chiusura con Di Carmine e Bartolomei

di G.R.

I fuochi d’artificio a Perugia sono arrivati il penultimo giorno di mercato. Il primo è quel Samuel Di Carmine che dà esperienza e gol al reparto offensivo rinforzato già da Di Serio e Strizzolo oltre alla conferma di Matos, Olivieri e Melchiorri (non andato al Cagliari). Non ha mai nascosto il suo amore per Perugia e quando ha potuto ha subito accettato di tornare. Sempre dalla Cremonese a centrocampo è arrivato Paolo Bartolomei che aumenta il tasso tecnico mentre la rotta inversa non l’ha percorsa Kouan.

Le corsie laterali

A inizio settimana era stata completata anche l’operazione per il ritorno di Beghetto. Sugli esterni sono arrivati in estate anche Paz e Casasola. Non è stato acquistato alla fine un nuovo centrale reputando soddisfacenti quella a disposizione con Dell’Orco che torna nel pacchetto arretrato. Ora la risposta si attende in campo dopo una falsa partenza con solo un punto conquistato nelle prime tre giornate.