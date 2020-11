Ospedale C. Castello: furti in serie, arrestati in tre

Hanno commesso una serie di furti all’interno dell’ospedale di Città di Castello e dopo l’indagine della polizia di Stato sono stati individuati e arrestati. A finire nei guai sono due italiani – una donna ed uomo – ed un algerini, tutti 33enni. Fondamentali le riprese video per l’individuazione.

L’allarme

I tre con le loro condotte avevano generato allarme nel nosocomio. Per questo motivo, su richiesta del Pm, il Gip del tribunale di Perugia ha emesso tre misure cautelare disponendo la custodia in carcere per la donna e uno dei due uomini; per il terzo ci sono i domiciliari.