Furto, fuga e frontale nel parcheggio dell’ospedale: la ricostruzione

Il tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto del 38enne di nazionalità francese che martedì mattina è stato sorpreso, insieme ad un complice, a rubare parti meaccaniche da alcune auto in sosta nel parcheggio dell’ospedale di Perugia. Scoperti dalle Volanti, i due soggetti sono saliti a bordo della loro auto dandosi pericolosamente alla fuga. Uan manovra azzardata dietro l’altra, alla fine si sono scontrati frontalmente con un’altra auto con a bordo due donne, riaste ferite. L’auto dei due ladri si è anche ribaltata ma hanno comunque tentato di scappare a piedi. Uno dei due c’è riuscito mentre il 38enne è stato bloccato da un agente: è risultato gravato da numerosi precedenti nonché in possesso, nascosti nel veicolo, di numerosi arnesi da scasso. Dopo le cure del caso legate all’incidente, il 38enne è stato arrestato per furto aggravato in concorso. Proseguono le ricerche del complice.

