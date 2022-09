Futsal, la Ternana cede all’Active Network

Esce a testa alta dalla coppa Divisione la Generali Futsal Ternana. Al Pala Di Vittorio i rossoverdi sono stati battuti di misura dai viterbesi dell’Active Network per 1-2: non basta la realizzazione di De Michelis a cinque minuti dalla fine. Federico Pellegrini ha iniziato la partita schierando Fagotti, Corpetti, Sachet, Paolucci e l’autore del gol: decisivo il gol di Curri allo scadere per il successo dei laziali. «Devo fare un grande plauso – le parole del tecnico della Ternana – ai miei ragazzi per come hanno interpretato la partita a cospetto di una vera e propria corazzata della serie A2. Alla vigilia avevo chiesto di giocare tranquilli e di fare ciò che avevamo preparato in settimana. Siamo stati sempre in partita nonostante in molte fasi della gara li abbiamo sofferti, soprattutto nel secondo tempo nel quale hanno colpito tre legni. Dispiace per il gol preso solo nel finale ma la loro giocata con il portiere di movimento è stata davvero di qualità. Usciamo a testa alta, sono fiero dei ragazzi, ora pensiamo a lavorare per essere pronti il primo ottobre, data dell’inizio del campionato dove vogliamo ben figurare».

GENERALI FUTSAL TERNANA – ACTIVE NETWORK 1-2

Ternana: Fagotti, Persichetti, Sachet, Almadori, Corpetti, Bulletta, Paolucci, Martini, Tirana, Polito, Paciaroni, De Michelis. Allenatore: Pellegrini

Active Network: Braconcini, Mazzoleni Dos Santos, Feliziani, Trindade, Romano, Curri, Boscaino, Caverzan, Poletto, Grossi Perez, Ganzetti, Lamedica. Allenatore: Monsignori

Reti: De Michelis (T); Poletto, Curri (AN)