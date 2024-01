Futsal, Ternana indomabile a Prato: 1-6

Un 1-6 da urlo e Unicusano Futsal Ternana che torna al successo nel girone B del campionato di serie A2. Rossoverdi senza problemi in terra toscana: grazie ai tre punti De Michelis e compagni consolidano il primato in classifica a più uno sulla Dozzese. Al pala Kobilica a segno De Michelis (tripletta), Corpetti, Sachet e Fanelli. Inutile la rete di Beluco per i padroni di casa. Sabato prossimo le Fere saranno impegnate tra le mura amiche contro l’Atlante Grosseto per la terza giornata di ritorno. Prima tuttavia c’è la sfida di martedì in coppa Italia contro il Bologna. «Vittoria più che importante, di grandissima maturità di una squadra unita, forte che ha superato una compagine di valore su un campo difficile disputando un buon primo tempo. È stata una partita sporca nella quale noi ci siamo trovati a giocare e loro ripartivano quindi non era facile. Questo mi ha costretto – spiega mister Federico Pellegrini – ad avere meno rotazioni perché avevo bisogno di più manovra e meno verticalizzazione. Nella ripresa pronti via abbiamo preso gol su un equivoco difensivo tra De Michelis e Giardini ma poi abbiamo avuto subito una grande reazione tornando in vantaggio. Da lì invece di abbassarci abbiamo continuato a giocare chiudendo il match».

PRATO – UNICUSANO FUTSAL TERNANA 1-6

PRATO: Sosa, Fazzini, Panchetti, Del Greco, Cellini, Ballerini, Beluco, Giannattasio, Lo Conte, Tempesti, Maragon, Martini. All.: Bearzi

TERNANA: Fagotti, Sachet, Almadori F., Giardini, Jodas, Venarubea, Persichetti, De Michelis, Fanelli, Romagnoli, Corpetti, Maurelli. All.: Pellegrini

ARBITRI: Liberato Schettino di Castellammare di Stabia e Danilo Ianese di Belluno

RETI: De Michelis (T) primo tempo

Beluco (P) Corpetti, Sachet, De Michelis, De Michelis, Fanelli (T) secondo tempo