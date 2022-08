Gas e bollette, allarme Arera: «Da ottobre rischio incrementi oltre il 100%»

«Dal primo ottobre si rischiano incrementi superiori al 100%». La missiva è stata inviata a governo e parlamento ed a firma Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente: l’allarme riguarda le bollette e la necessità di attivarsi fin da subito per evitare l’aumento a milioni di famiglie italiane.

L’sos

La segnalazione inviata riguarda le criticità legate ai prezzi del gas naturale: «È atteso – scrive l’autority – un incremento delle bollette per le famiglie, stimabile di oltre il 100% rispetto al trimestre in corso». Da ottobre in definitiva. Arera mette nero su bianco della possibilità di ulteriore aumento rispetto alle tariffe attuali se si «mantenessero i livelli delle quotazioni degli ultimi giorni». C’è l’input di interventi straordinari da parte del governo per riequilibrare la situazione e contenere i prezzi. Per Arera è tutto a causa della guerra e agli sviluppi internazionali riguardanti il mercato del gas.