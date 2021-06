Gatto salvato dai vigili del fuoco dopo due giorni nel tombino

Condividi questo articolo su

















Miagolava da due giorni perché era rimasto incastrato in un tubo di scarico di un tombino stradale. A salvare una gattina ci hanno pensato venerdì i vigili del fuoco di Spoleto in via Cerquiglia, non lontano dal viale della stazione: il felino, in buone condizioni, è stato liberato grazie all’uso di uno scavatore. L’intervento ha coinvolto anche gli agenti della polizia Locale, un tecnico del Comune e l’Ase. Gli uomini del 115 hanno aperto tutti i tombini e sono entrati con una sonda dopo aver provato con una piccola videocamera.