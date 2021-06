Terni, Forza Italia ‘riparte’ e rilancia: «Noi il collante della coalizione»

di F.L.

Nel mezzo di un rimpasto di giunta che, a palazzo Spada, sembra ancora in una fase di stallo, con le elezioni amministrative alle porte e nel pieno della ripartenza post-Covid, Forza Italia ‘rilancia’ la propria attività sul territorio ternano attraverso una riorganizzazione interna, oltre che presentando a livello locale la propria riforma del fisco, redatta dal dipartimento nazionale. L’occasione c’è stata venerdì pomeriggio, all’hotel De Paris, quando lo stato maggiore regionale del partito ha tracciato la propria road map in vista dell’auspicata ripresa, ma anche rivendicato il proprio ruolo nella coalizione di centrodestra come «terza gamba che fa da collante tra Lega e Fratelli d’Italia».

Nuova fase

A Terni – insieme ai parlamentari Fiammetta Modena e Raffaele Nevi, al coordinatore provinciale Bruschini e ai rappresentanti al Comune di Terni – c’era anche il sindaco di Perugia, nonché coordinatore regionale degli azzurri, Andrea Romizi. Il quale, oltre a rimarcare l’importanza della «battaglia madre» della riforma del fisco (no tax area, flat tax per il ceto medio, abolizione dell’Irap ed interventi a sostegno delle aziende i punti principali), ha dato un plauso al lavoro dei rappresentanti a palazzo Spada e all’«arricchimento del gruppo», a partire dalla nomina del nuovo coordinatore comunale, il trentenne Edoardo Albert. «Sono particolarmente felice che si stia avvicinando alla politica e al partito una nuova generazione di persone in prevalenza giovane» ha sottolineato Nevi. «Questo segnale – ha aggiunto – è molto importante per tornare ad essere protagonisti di una nuova fase. C’è bisogno di un ritorno alla serietà delle politiche e delle proposte, all’approfondimento, allo studio e alle competenze. C’è bisogno di una nuova generazione di amministratori per migliorare. E anche di un rinnovato ruolo della provincia di Terni nella regione». Per la senatrice Modena «proposte come quella della riforma fiscale, raccolte firme, gazebo non sono solo bandierine o ‘sparate’ ma un modo con cui una forza politica dice al governo ‘noi su questi tempi ci siamo, non abbiamo intenzione di abbandonare’».

Dominici c’è, Bruschini: «Non contano solo i sondaggi»

È arrivato trafelato in conferenza stampa dopo l’ennesima riunione di maggioranza, in merito al rimpasto, che non ha ancora partorito soluzioni definitive, il coordinatore provinciale del partito, Sergio Bruschini. Il quale ha voluto anche lui sottolineare come Forza Italia sia «un partito solido che sa porsi in maniera responsabile, non un vaso di coccio, ma il collante che riesce a mettere insieme due vasi che sono in competizione». «La politica – ha aggiunto – non è fatta solo con i sondaggi, ma con le proposte. Forza Italia è fatta di una classe dirigente che cerca di rinnovarsi e di mantenere alcuni capisaldi che non sono in discussione». E a proposito di rapporti di coalizione (indiscrezioni di stampa la davano in uscita verso Fratelli d’Italia, ndr), la capogruppo azzurra a palazzo Spada, Lucia Dominici, ha mandato un messaggio chiaro, non solo con la sua presenza. «Sono onorata al massimo di far parte di questo gruppo – ha detto – e non ho intenzione di indietreggiare o mollare. Forza Italia è una forza giovane che ha prospettiva nelle idee e nei progetti».

Bilancio «positivo»

La nuova fermata del Frecciarossa ad Orte, il recupero del decoro urbano a Terni, i lavori di completamento della fontana di piazza Tacito, la realizzazione del PalaTerni e dei nuovi ospedali di Narni-Amelia e Terni, la riqualificazione dell’area turistica della Cascata alcuni dei risultati rivendicati dal gruppo dirigente di Forza Italia, tra cui l’assessore al commercio Stefano Fatale e il presidente del consiglio comunale Francesco Maria Ferranti. «Continueremo a lavorare mantenendo aperto il dialogo con i cittadini» ha detto il primo. «Dopo anni di oscurantismo il territorio ricomincia a diventare appetibile ai privati» ha rimarcato il secondo, ricordando i progetti di Salini per il nuovo Santa Maria e di Bandecchi per il nuovo stadio. Quanto al neo coordinatore comunale Albert ha sottolineato «l’importanza per giovani e meno giovani riappropriarsi dell’amore verso il territorio». «Nelle prossime settimane – ha annunciato – definiremo il coordinamento comunale, a cui mancano piccoli tasselli. Da domani organizzeremo iniziative su tematiche care a Forza Italia e poi più strettamente ai cittadini. Terni è una città che ha perso tante occasioni, che ha vissuto nell’immobilismo, ma ora quella stagione è finita. Vogliamo dare una visione a questa città».