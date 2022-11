Geometri Terni: il 5°E si ritrova dopo 40 anni fra ricordi ed emozioni

«Era l’anno del leggendario mundial del 1982, quello vinto dall’Italia di Bearzot in Spagna, e noi ragazzi della classe 5°E dell’istituto per geometri di viale Trieste – una scuola che è un inno all’architettura – ci dividevamo tra le partite dei nostri azzurri e i libri e gli appunti per prepararci alla maturità. Oggi, dopo la bella e tonda cifra di 40 anni, ci siamo ritrovati a festeggiare i nostri ricordi, i nostri giorni passati e presenti». La rimpatriata tanto attesa si è tenuta venerdì 18 novembre al ‘Verde Olivo’ di San Gemini, presente anche una rappresentanza dell’allora corpo docente. Davvero tanti i ricordi – a partire dalle ‘bravate’ – ma anche un’occasione per raccontarsi e parlare ‘dell’oggi’, del lavoro, delle famiglie: «Sempre con la solita sfacciataggine e l’indole guascona che era dei giovanotti di belle speranze che eravamo allora e che in fondo siamo rimasti. Un ricordo e un sorriso sono stati dedicati a chi non era presente, chi per motivi di lavoro, chi perché la vita lo ha portato lontano dai confini italici, ma anche un ricordo e un brindisi alla memoria di chi, tra gli ex docenti e purtroppo anche tra di noi, dalla vita è stato invece consumato». Una bella serata, con tanto di torta con ‘5°E – 40 anni’ scritto sopra, un invito a festeggiare anche i prossimi anniversari e l’augurio di rivedersi presto.

