Gepafin, Carmelo Campagna confermato presidente. Cristina Cipiccia vice

Carmelo Campagna proseguirà la sua avventura da presidente della finanziaria regionale umbra Gepafin. Il via libera per il presidente dell’Ordine dei commercialisti di Terni è arrivato in occasione dell’assemblea annuale dei soci: ad affiancarlo nel CdA ci sono la vicepresidente Cristina Cipiccia ed i consiglieri Emanuele Carbonelli, Marco Calabresi, Giada Fantini. Il collegio sindacale è invece composto dalla presidente Daniela D’Agata, Gioia Bartolini, Carlo Magara (sindaci effettivi), Giuseppe Siciliano e Marco Rosabella (sindaci supplenti).

Il lavoro

«Oggi non facciamo solo il bilancio del 2022 – il commento di Campagna – ma di un intero triennio. Si è chiuso, infatti, un ciclo che ha visto momenti complicati, caratterizzato dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina. In questo periodo abbiamo completato la programmazione comunitaria 2014-2020, che è quindi slittata, ma ci ha consentito di utilizzare tutte le risorse a disposizione. Nel solo 2022 abbiamo portato avanti quasi mille pratiche relative ai bandi regionali, fra finanziamenti erogati alle nostre imprese e, soprattutto, operazioni di remissione del debito. È stato comunque un anno di transizione perché, appunto, si è chiusa la precedente programmazione e siamo in attesa di quella nuova. Ora il nuovo CdA dovrà riunirsi e stilare il prossimo piano strategico. Ma questo dipenderà anche dagli indirizzi che la Regione darà alla società e dai fondi che le verranno assegnati».