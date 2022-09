Grifo, Giannitti: «Serve una vittoria. Arrivato giorno del cambiamento»

di G.R.

Dopo quattro giornate di campionato il Perugia (insieme al Pisa) guarda tutti dal basso all’alto. Nessuno ci avrebbe pensato in estate, neanche vedendo partire Burrai, Chichizola e compagni e tenendosi i dubbi sui nuovi arrivi. Eppure i biancorossi sono andati in contro a quella che a tutti gli effetti è una falsa partenza. Per questo la società ci mette la faccia e Marco Giannitti chiama al cambiamento.

Fattore psicologico

C’è chi parla di problemi tecnici e chi di ritardo fisico. Giannitti traccia nel fattore psicologico la carenza di questa squadra: «L’anno scorso abbiamo fatto un campionato sulle ali dell’entusiasmo. Ora ci serve una vittoria per ritrovarlo. I ragazzi sono giù. A Palermo siamo scesi in campo ancora con la testa all’anno scorso. Dobbiamo resettare». I tifosi dovranno poi abituarsi a un campionato tutt’altro che facile: «La B è tutta una sofferenza. Per questo dobbiamo essere bravi a non deprimerci. Dobbiamo trovare le cause e operare là».

Il cambiamento

«Conosco i valori dei miei ragazzi. Non sono quelli che state vedendo in queste giornate». Il direttore tecnico non è spaventato dalla situazione che sta vivendo il Perugia perché «ci sono tante situazioni da sviscerare e tante soluzioni che il mister dovrà trovare». Il problema è la non corrispondenza con l’obiettivo del progetto: «Abbiamo scelto Castori perché è un tecnico esperto, vincente e che sapesse esaltare le qualità della nostra difesa. Proprio là ora siamo carenti e di conseguenza la squadra è in difficoltà». È arrivato il momento della svolta: «Io oggi sono qua a parlare perché la società è vicina alla squadra e soffriamo insieme. In campo bisogna cominciare il cambiamento. Meglio quindi stare zitti e lavorare. Castori trovi al più presto il vestito adatto». Il derby: «So quanto ci tengono i tifosi ma non ci penso. Sono focalizzato sull’Ascolti. Dobbiamo trovare una squadra che evidentemente ancora non c’è».

Il mercato

Giannitti ha anche tracciato il bilancio di quanto fatto nella sessione estiva: «Abbiamo cercato di mettere i tasselli al posto giusto. Abbiamo rafforzato la squadra dando a Castori diverse soluzioni tattiche. Solo chi vince alla fine non sbaglia mai. A me piace comunque pensare positivo o sarei un perdente. Voglio continuare a credere che questo sia un gruppo importanti. Sappiamo quali son i doveri verso la città».