Ginnastica ritmica: Ludovica Platoni ‘vola’ ai campionati d’Europa

Grande soddisfazione per l’ASD Usb Fortebraccio di Perugia, la cui atleta Ludovica Platoni parteciperà ai campionati d’Europa di ginnastica ritmica. Ad ufficializzare la convocazione è stata una circolare federale nella giornata di giovedì: la giovane atleta perugina farà parte della delegazione italiana in partenza per Budapest. Insieme alle ‘farfalle’ (alcune per tutte: Raffaeli, Centofanti, Duranti, Baldassarri), Ludovica Platoni è tra le quattro junior selezionate e partirà insieme alla sua istruttrice Svetlana Durdenevskaya.

Condividi questo articolo su