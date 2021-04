Giornalismo umbro in lutto per la scomparsa di Leonardo Gioia

Un pezzo della storia giornalistica umbra se ne va. Si è spento prematuramente – aveva soltanto 63 anni ed era andato in pensione da poco – Leonardo Gioia, originario di Roma e per anni punto di riferimento dell’informazione regionale attraverso il TGR dell’Umbria. Profondo il cordoglio fra i colleghi – a cui si unisce la redazione di umbriaOn – per la scomparsa di un professionista esemplare ma soprattutto di un uomo che aveva fatto della gentilezza e dell’umanità la propria cifra. Ad esprimere dolore è anche l’ex direttore del TGR umbro, Giancarlo Trapanese: «Ho appreso ora della scomparsa di Leonardo Gioia, caro collega e amico di Perugia. Abbiamo vissuto assieme momenti intensi ed importanti – scrive Trapanese – e con lui scompare anche un pezzo della storia giornalistica di Perugia e della sua sede Rai. Un dolore forte per la perdita di una cara persona con la quale avevo avuto subito una rara sintonia».

«Sensibile e di valore»

«Leonardo Gioia – il cordoglio del parlamentare del Pd, Walter Verini – era un giornalista bravo e scrupoloso e una persona di rara gentilezza. Per lunghi anni è stata una delle anime della redazione umbra della Rai, una persona da tutti apprezzata per la sua sensibilità e il suo equilibrio. Così sarà ricordato da tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Ai suoi familiari, ai colleghi della Sede regionale della Rai la nostra vicinanza e il nostro abbraccio».