Giornata della terra, ambientalisti in centro

Una tripla ricorrenza: la ‘Giornata mondiale dell’ambiente’, il nuovo appuntamento di ‘Friday for Future’ e la prima settimana di apertura totale che – complici i disagi sulle arterie umbre – rende più pesante l’impatto dei trasporti sulla qualità dell’aria. Per questo, gli attivisti di Friday for Future Perugia si sono ritrovati in Piazza Italia per difendere interessi «non personali, ma generali, non legati solo alla propria esistenza, ma a quella di chi verrà dopo. Perché nessun tema forse come quello dell’ambiente riguarda il futuro, e non il presente. I cittadini hanno il coraggio e la generosità di guardare lontano. Impegnarsi oggi per avere un futuro migliore domani».

Bori (Pd): «La destra che dice?»

«Lo vogliamo ricordare alla maggioranza che governa la città di Perugia, che ieri ha bocciato la mozione presenta dal Gruppo PD Perugia per la Dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale. Nonostante il lavoro fatto dai proponenti dell’opposizione per mediare e rendere il testo accettabile da tutte le forze politiche in consiglio comunale. Lo vogliamo ricordare alla maggioranza che governa la nostra Regione, che la settimana scorsa ha chiesto il rinvio della nostra mozione sulla Dichiarazione di emergenza climatica in Commissione, per — a loro dire — ulteriori approfondimenti. Dopo, tra l’altro, aver ridicolizzato i giovani e le giovani che si impegnano negli scioperi per il clima, per un cambiamento reali. Ragazze e ragazzi con il coraggio e la generosità di guardare oltre il presente e oltre i propri interessi. Di impegnarsi per una battaglia che riguarda soprattutto chi verrà dopo di loro, per un futuro migliore. Un coraggio che invece manca a molti rappresentanti delle istituzioni locali e non».

Noi oggi eravamo in piazza con loro. Chi ci governa invece dov’era?

L’appello di Risini (Città della Pieve)

«Dinanzi a quella che è un’emergenza globale dobbiamo rispondere con un impegno straordinario della nostra comunità, di ognuno di noi. È finito il tempo in cui delegare ad altri la tutela dell’ambiente, è finito il tempo in cui essere osservatori passivi, è finito il tempo in cui credere che ci sia ancora tempo». Così il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, in un appello ai suoi cittadini formulato oggi in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2020.

Giornata Mondiale per l’Ambiente

Si celebra oggi la Giornata Mondiale per l’Ambiente dedicata quest’anno alla biodiversità, con lo slogan «È il momento per la Natura». La biodiversità, spiega l’Onu, che ha proclamato nel 1972 questa giornata con l’istituzione del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, «è la base che sostiene tutta la vita sulla terra e sott’acqua e riguarda ogni aspetto della salute umana, fornendo aria e acqua pulite, cibi nutrienti, conoscenze scientifiche e fonti di medicina, resistenza naturale alle malattie e mitigazione dei cambiamenti climatici. La modifica o la rimozione di un elemento di questa rete influisce sull’intero sistema di vita e può produrre conseguenze negative».

«La natura ci sta inviando un messaggio»

La scienza ha messo in guardia sul drammatico declino della biodiversità del pianeta: circa un milione di specie animali e vegetali (su un totale stimato di circa 8,7 milioni) sono minacciate di sparire tanto da ritenere che siamo di fronte alla sesta grande estinzione massa. L’ emergere di Covid-19 ha sottolineato il fatto che quando distruggiamo la biodiversità, distruggiamo il sistema che supporta la vita umana. Oggi si stima che, a livello globale, circa un miliardo di casi di malattia e milioni di morti si verificano ogni anno a causa di malattie causate da coronavirus; e circa il 75% di tutte le malattie infettive emergenti nell’uomo sono zoonotiche, cioè trasmesse alle persone dagli animali. «La natura – avverte l’Onu – ci sta inviando un messaggio».