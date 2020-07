Giorni di forte caldo anche sull’Umbria

Un’estate finora abbastanza fresca rivela in questi giorni tutto il suo calore anche in Umbria in virtù di un campo anticiclonico di origine africana che farà sentire il picco massimo fra mercoledì e giovedì.

Protezione Civile, le previsioni in Umbria

Il centro funzionale della Regione Umbria parla di temperature che possono superare i 35 gradi, con cielo sereno o poco nuvoloso, venti deboli occidentali e temperature in aumento. A Perugia ci saranno due allerte sulle ondate di calore per i prossimi due giorni. Per il ministero della Salute si parla di ‘allerta arancione’ per mercoledì e giovedì.