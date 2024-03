Giovane lupo ucciso con laccio metallico: denunciato un 60enne

Tragica scoperta in quel di Cascia (Perugia) dove un lupo, un maschio di giovane età, è stato trovato ucciso con un cappio metallico in cui è rimasto imprigionato. Sull’accaduto sono state avviate indagini da parte dei carabinieri forestali di Cascia che hanno individuato – e denunciato – il presunto responsabile del fatto. Dopo aver sequestrato il laccio e inviato la carcassa dell’animale all’Istituto zooprofilattico Umbria-Marche per le analisi di rito, i militari sono riusciti ad identificare colui che aveva posizionato il laccio, un 60enne «proprietario dei terreni limitrofi al luogo del ritrovamento della carcassa del lupo». Nella stessa zona è stato individuato anche un allevamento di polli e galline, in passato colpito da ‘incursioni’ di volpi. «L’ipotesi – spiegano i carabinieri forestali – è che la trappola fosse stata collocata per difendere l’allevamento». Sentito dai carabinieri forestali di Cascia – spiega una nota – il 60enne ha anche tradito un certo nervosismo, dichiarandosi estraneo ai fatti ancora prima delle domande che i militari intendevano porgli. Ora rischia l’arresto da 2 a 8 mesi e l’ammenda fino a 2.000 euro.

