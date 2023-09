Giove: l’ex ha un nuovo compagno e lui li perseguita. Denuncia e misura per un 53enne

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie e dal suo nuovo compagno: questa la misura emessa dal gip di Terni, a seguito di indagini della procura ternana e dei carabinieri, nei confronti di un 53enne di Giove (Terni). L’uomo è indagato per atti persecutori. «Già nell’estate del 2022 – spiega una nota dell’Arma – era stato raggiunto dall’ammonimento del questore per comportamenti afflittivi e minacciosi adottati nei confronti dell’ex moglie, segnalati ai carabinieri di Giove. Al momento della notifica del provvedimento i militari, a scopo cautelativo, avevano provveduto anche al ritiro immediato delle armi detenute regolarmente dal 53enne che, tuttavia, non ‘pago’ del richiamo ricevuto, dall’inizio del mese di settembre di quest’anno, venuto a conoscenza di una nuova relazione sentimentale intrapresa dalla donna, si è reso responsabile di atteggiamenti persecutori nei confronti della stessa e del suo attuale compagno, denunciati prontamente dalla vittima. La successiva attività investigativa dei carabinieri della stazione di Giove – prosegue la nota -, che hanno ricostruito minuziosamente la condotta dell’uomo, ha portato al suo deferimento in stato di libertà. Gli esiti delle indagini, coordinate dalla procura ternana nell’ambito del protocollo previsto per il cosiddetto ‘codice rosso’, hanno consentito all’autorità giudiziaria di adottare la citata misura, con applicazione del braccialetto elettronico per garantire il rispetto delle restrizioni imposte dal provvedimento cautelare».

