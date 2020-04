Giove, scatta verifica abbattimento covid durante ‘zona rossa’

La comunicazione è arrivata nella serata di mercoledì. Da domani, a Giove, scatta una nuova fase: «Per verificare l’abbattimento del virus nel periodo di ‘zona rossa’, la Usl Umbria 2 ha previsto l’esecuzione di test sierologici rapidi a tappeto per la popolazione da giovedì fino a sabato/domenica 26». C’è una conseguenza.

Cosa succede

Il Comune evidenzia che ciò «comporterà purtroppo un prolungamento di qualche giorno della condizione di ‘zona rossa’. Dato l’elevanto numero delle persone da sottoporre al test e agli obiettivi di verifica che l’Usl si propono di raggiungere, l’appuntamento per l’esecuzione è suddiviso per zone e per fasce orarie. Il test è riservato a chi non ha già fatto la prova tampone ed è dedicato solo a maggiori di 14 anni. La durata è di circa due minuti».

Primo blocco e slogan



Si inizia giovedì nell’ambulatorio di via Piave con gli abitanti di corso Mazzini (dalle 15 alle 17), quindi piazzale Tirreno, piazza XXIV Maggio, via Arno e via Alighieri dalle 17 alle 18. Come detto prelievi anche venerdì, sabato e domenica: luoghi ed orari saranno indicati nelle prossime ore. La comunicazione parte con una doppia frase di speranza e incoraggiamento: «Liberiamo l’Italia dal virus. Liberiamo Giove dal virus». L’auspicio di tutti.

