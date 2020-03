Girano in auto ‘fatti’, sanzioni da 533 euro

In due in auto, ad un’andatura sospetta: quanto basta, di questi tempi, per far scattare il controllo. Così domenica sera i carabinieri del comando stazione di San Giustino (Perugia) hanno fermato il veicolo. A bordo, un 21 e un 19enne della zona: avevano appena fatto uso di stupefacenti. Per entrambi è scattata la segnalazione alla prefettura di Perugia i quanto assuntori di droghe, mentre il conducente è stato colpito dal ritiro della patente e dalla denuncia a piede libero per essersi messo al volante in stato di alterazione. I due giovani, infine, sono stati sanzionati per non aver rispettato le prescrizioni anti coronavirus: ad entrambi è stata comminata una sanzione aumentata di un terzo rispetto al minimo edittale, per un importo di euro 533,33 ciascuno, essendo avvenuto lo spostamento con l’utilizzo di un autoveicolo.

