Giro d’Italia in sandali: fa una ‘deviazione’ per visitare l’Umbria

Cammina per valorizzare l’Italia, le sue bellezze naturali e il fascino delle suo coste. Non attraversa la penisola lungo le tante strade dei cammini, note a tanti appassionati, ma la costeggia, da terra, lungo il perimetro. Alla fine del suo viaggio, Nazario Nesta, pugliese di 28 anni, avrà percorso quasi diecimila chilometri.

La ‘piccola’ deviazione

È partito il 19 maggio 2019. Nel suo percorso ideale, avrebbe toccato tutte le regioni… tranne una. L’Umbria. Non a caso definito il cuore d’Italia perché si trova nel mezzo. E allora ecco l’idea: da Ancona, una piccola deviazione (piccola in proporzione al resto del percorso, s’intende) verso Perugia e poi verso Assisi, a rendere omaggio a San Francesco. E così è stato. È arrivato in piazza IV Novembre, dove è stato accolto dal sindaco Romizi, che gli ha donato un ‘grifetto’ portafortuna. Poi si è incamminato lungo il percorso notissimo della Perugia-Assisi, proprio nell’anno in cui la marcia non si terrà, per ragioni sanitarie.

Il racconto in diretta

Ogni giorno carica i suoi video sul web (cliccatissimi). Li gira quasi tutti in soggettiva, grazie a una telecamerina che indossa mentre cammina. Ha anche dei pannelli solari, con cui ricarica i dispositivi tecnologici con cui resta in contatto col mondo. Non ha scarpe comodissime. Anzi. Nel video caricato sabato, che racconta proprio il percorso verso l’Umbria, sottolinea come il percorso sia stato effettuato con i sandali. Lo si trova su You Tube, Instagram e Facebook cercandolo con il suo slogan: «Disegnando l’Italia». E a ben vedere è come se, con il suo percorso, lui ridisegnasse i contorni di questa nostra penisola. Nel suo tracciato Gps ad un certo punto si vedrà un ‘taglio’ da est verso ovest. Sarà stato per l’Umbria. E ne sarà valsa la pena.

