«Giù il burqa o dammi il documento»: lite sedata dalla polizia

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti nei pressi di un collegio del capoluogo per una lite tra una donna e l’addetto al servizio di portineria. Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con la ragazza – una cittadina egizianadi 28 anni – che ha riferito di essere tornata nella struttura e di essere stata fermata all’ingresso della portineria dal dipendente addetto. Al suo rifiuto di mostrare il tesserino, l’uomo le aveva chiesto di abbassare il burqa per farsi riconoscere o, in alternativa, di mostrare un documento diidentità. Ne era nata una discussione che ha indotto la 28enne a chiedere aiuto alla polizia di Stato. Gli agenti, a quel punto, dopo aver sentito il dipendente della struttura, hanno compreso che si era trattato solo di un fraintendimento. Una volta chiarito l’equivoco e invitate le parti a tenere una condotta più contenuta, gli agenti delle Volanti hanno ripreso gli ordinari servizi di controllo del territorio.

