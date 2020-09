Gli Angeli in Moto ‘on the road’ per l’Aism Social Ride

Sabato 12 e domenica 13 settembre si svolgerà in tutta Italia ‘Aism Social Ride’, il primo evento che vedrà migliaia di appassionati delle due ruote virtualmente uniti, anche se distanti, nella lotta alla sclerosi multipla. In bicicletta, in moto, con l’handbike, sullo skate, con i roller, in sedia a rotelle o su un monopattino: l’unico requisito è ‘metterci le ruote’. In questo contesto non potevano certo mancare gli ‘Angeli in moto’ dell’Umbria, associazione che in tutta Italia conta circa 800 motociclisti che distribuiscono periodicamente farmaci e danno sostegno alle famiglie in difficoltà.

On the road

In occasione dell’Aism Social Ride’ le sezioni ‘Angeli in Moto’ di Perugia, Terni, Rieti e Roma propongono una ‘motostaffetta’ sulle strade di Francesco, da Assisi a Roma. L’idea di base è semplice: un ‘testimone’ partirà dalla basilica di San Francesco ad Assisi e verrà scambiato di tappa in tappa lungo un percorso che attraverserà l’Umbria ed il Lazio in alcuni luoghi e santuari francescani fino ad arrivare in piazza San Pietro, a Roma. Insieme al testimone ‘viaggerà’ un libro della motostaffetta che raccoglierà firme e pensieri per Aism e i ticket di partecipazione ad ‘Aism Social Ride’ di tutti coloro che aderiranno.

Le tappe e il lato ‘social’

La prima tappa sarà da Assisi allo Speco francescano di Narni (tedofori ‘Angeli in moto’ sezione di Perugia), la seconda fino a Leonessa (tedofori sezione di Terni), la terza fino a Greccio – Abbazia di Farfa (tedofori di Rieti) e la quarta fino a San Pietro a Roma (tedofori sezione di Roma). Le prime due tappe umbre si svolgeranno sabato 12 settembre mentre quelle laziali il giorno successivo. Prima, dopo o durante la motostaffetta i partecipanti potranno scattare un selfie e postarlo sul proprio profilo Instagram o Facebook utilizzando lo speciale hashtag #aismsocialride. Le foto compariranno sul sito https://aismsocialride.it/ nella sezione ‘Instawall’ e tutti i partecipanti saranno quindi connessi con tutte le persone che parteciperanno all’evento attraverso il puzzle di foto che si realizzerà insieme.