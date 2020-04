Arcieri Città Terni, focus su mondiale campagna

Niente World Archery 3D Championships 2021 in città. Tra le conseguenze dell’emergenza sanitaria in corso per il covid-19 c’è anche lo slittamento del mondiale di un anno, tuttavia gli Arcieri città di Terni si sono attivati per il ‘piano’ B: la società si è fatta avanti per poter organizzare un’altra manifestazione di carattere internazionale.

IL 31 MAGGIO 2019 IL VIA LIBERA AL MONDIALE 3D

Palla alla World Archery

La riunione in videoconferenza per l’ufficialità ci sarà la settimana prossima: deliberazione sul calendario internazionale con i vari rinvii e mondiale 3D a Terni fissato per settembre 2022. «È comprensibile che, dal punto di vista organizzativo, la notizia non è delle migliori per gli Arcieri Città di Terni che hanno lavorato duramente per aggiudicarsi l’evento. Allo stesso tempo, però, la società comprende che la situazione straordinaria che si sta vivendo porta in secondo piano tutto quello che non interessa la salute e la macro economia». C’è da provare un’altra carta.

L’OPENING DEL 2015

Il tentativo

La società di recente ha investito nella struttura di via del Centenario, oltre a spendere risorse a livello economico/organizzativo per l’appuntamento 2020. «Per non vedere vanificato – viene puntualizzato – il grande impegno sia economico che organizzativo fino ad oggi svolto, in ultimo il nuovissimo impianto coperto nato oltre che per poter migliorare lo svolgimento dell’attività sportiva nei periodi invernali anche e soprattutto per poter ospitare grandi eventi, gli Arcieri Città di Terni, hanno dato la propria disponibilità, pur di garantire in città una manifestazione di livello mondiale, di poter organizzare invece che il mondiale 3D un campionato Mondiale Campagna (h+f), gara ancora più importante e ancora più impegnativa dal punto di vista organizzativo».

LA NUOVA ‘CASA’ E L’INAUGURAZIONE

Obiettivo ripresa

Stefano Tombesi, vicepresidente della società, è speranzoso: «Credo che per Terni un evento così importante non debba sfuggire anche nell’ottica di una ripresa economica sia per la città che per tutto il territorio regionale. In questi ultimi anni si sono riempite colonne di giornali e fatti grandi spot dicendo che sport e turismo debbano andare a braccetto e che sono un connubio ideale per l’economia ternana. C’è bisogno di grandi eventi – l’input – a respiro nazionale e internazionale per riempire gli alberghi della città e dare un importante input alle attività economiche del territorio».