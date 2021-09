Gli Arcieri città di Terni sul tetto d’Italia con Sabrina Vannini

Dal bronzo agli europei di Maribor al trionfo tricolore in provincia di Avellino. Gli Arcieri città di Terni sono sul tetto d’Italia grazie a Sabrina Vannini: si è confermata campionessa italiana nell’arco istintivo senior femminile 3D in terra campana. Il trionfo è arrivato con il 28 a 23 su Angela Iungano degli Aironi.

La dedica

«Ho chiuso la gara di qualifica con il secondo posto – le parole della Vannini – questo mi ha permesso di andare direttamente alle semifinali. Non è stato facile però perché il 99% del percorso era in salita con pendenze importanti. Infatti anche il punteggio non è stato eccelso. Poi è arrivata la finale di oggi: dopo tanta salita c’è stata tantissima discesa e questo ha creato un po’ di problemi a tutti. Però alla fine sono riuscita nel centrare quello che era il mio obiettivo, confermarmi campionessa italiana. Questo oro è per papà Luigi. Era rimasto deluso del bronzo agli europei ora spero sia felice di questa medaglia. Lui è il mio fan e critico numero uno».

Si punta al mondiale

Ora il mirino è sul mondiale 3D: «Stiamo parlando dell’evento in programma l’anno prossimo a casa nostra. Ho già in mente un sacco di allenamenti per affinare la tecnica: voglio arrivare super carica all’appuntamento di Terni». Soddisfatto il numero uno della società, Stefano Tombesi: «Siamo orgogliosi delle due medaglie conquistate da Sabrina tra Maribor e Lago Lacena, risultati di prestigio che ci danno un’ulteriore iniezione di fiducia in vista del mondiale 3D che abbiamo l’onore di organizzare ed ospitare nel 2022. Sabrina sarà è la nostra punta di diamante».