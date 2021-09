Europei 3D tiro con l’arco: Arcieri Terni di bronzo con Vannini

Gli Arcieri Città di Terni sul podio agli europei 3D appena conclusi a Maribor, in Slovenia. Il bronzo è arrivato grazie a Sabrina Vannini, capace di conquistare l’alloro nella prima competizione internazionale dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Decisiva la vittoria nello shoot-off contro l’ungherese Piroska Györgyné Kereszt.

La gioia

«Sono felice come se avessi vinto la medaglia d’oro anzi di più – le parole della Vannini – questa è stata la prima competizione internazionale post Covid. Se mi guardo indietro posso dire che è stato un anno davvero difficile così come complicato è stato arrivare qui. Poche gare, difficoltà nel riuscire ad allenarmi più tutti i problemi generati dal Covid. Insomma è stata dura ma questa gioia ripaga di tutte le fatiche». Adesso il tempo di tornare in Italia e c’è subito un nuovo appuntamento che attende Sabrina: «A fine mese ad Avellino ci sono i campionati italiani. Sono campionessa in carica avendo vinto l’ultima edizione disputata, quella del 2019. Ovviamente ci tengo a fare bene ma dal momento in cui sono scesa dal podio ho iniziato a pensare soltanto al mondiale 3D di Terni. A proposito qui abbiamo appena brindato proprio alla gara ternana». La Vannini sarà una delle atlete da battere alla manifestazione affidata ancora una volta agli Arcieri Città di Terni: «Non sono ternana e non vivo in città ma nonostante questo tra noi si è nato un legame fortissimo e oggi ne ho avuta la riprova. Appena ci hanno riconsegnato i cellulari il mio non ha smesso di suonare per i messaggi privati e di chat che ho con la crew ternana. Voglio l’oro al Mondiale 3D di Terni». Entusiasta il presidente della società, Stefano Tombesi: «Siamo orgogliosi di avere in squadra un’atleta come Sabrina, dà lustro alla nostra società ma soprattutto alla nostra nazione. Abbiamo festeggiato la sua medaglia perché ce la sentiamo un po’ pure nostra facendo parte tutti di una grande famiglia. Un bronzo che ci da ulteriore carica per lavorare al meglio all’organizzazione del prossimo Mondiale 3D che tornerà ad essere disputato a Terni».