Gli auguri di Gubbio per i 18 anni di Alessio: «Torna presto»

Alessio, il ragazzo ustionato nell’esplosione che incendiò la sede della Greenvest di Gubbio lo scorso 7 maggio, che ancora lotta in gravi condizioni al centro grandi ustionati di Cesena, è diventato maggiorenne martedì 8 giugno. Si immaginava senza dubbio un compleanno diverso ma un piccolo regalo è arrivato in questi giorni, con il progressivo risveglio dal coma indotto dopo le numerose operazioni a cui è stato sottoposto per le ferite riportate.

La comunità prega per lui

Una raccolta fondi è stata attivata per aiutare la sua famiglia e quella del 28enne Kevin Dormicchi, anche lui rimasto ferito nell’esplosione. Lunedì pomeriggio, nella basilica di Sant’Ubaldo sul monte Ingino, si è svolta la messa in suffragio di Samuel Cuffaro, il 19enne deceduto nell’esplosione insieme alla 52enne Elisabetta D’Innocenti.

Un abbraccio fino a Cesena

C’è molto affetto intorno ad Alessio e ai suoi genitori, Patrizia e Biagio, che hanno lasciato il lavoro e si sono trasferiti a Cesena per stargli accanto. Tutto questo è stato possibile grazie al sostegno del Comune, degli amici e delle tante persone che si stanno impegnando per dar loro un aiuto concreto. Sulle condizioni di Alessio, in come farmacologico, la prognosi resta ancora riservata. Martedì alle 18.30 è in programma un momento di preghiera presieduto dal vescovo Luciano Paolucci Bedini nella basilica di Sant’Ubaldo, luogo caro ad Alessio devoto al patrono. Durante la cerimonia verrà proiettato un video realizzato da amici e compagni di scuola dell’istituto tecnico Cassata-Gattapone per festeggiare il 18esimo compleanno di Alessio. Molti poi saranno i messaggi e le testimonianze di chi gli vuole bene, sperando che l’abbraccio di un’intera comunità arrivi fino a Cesena per dar forza a mamma e papà nell’attesa di riaccogliere Alessio.