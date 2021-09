Gli avvocati ternani vincono a Rieti e onorano la memoria delle vittime del sisma

Gli avvocati ternani in trasferta a Rieti per ricordare il terremoto del 2016 che ha colpito il centro Italia ed in particolare la cittadinanza di Amatrice. ‘3.36’, l’orario del sisma, è il nome della manifestazione organizzata dal ‘Movimento per la vita’ di Rieti che insieme agli avvocati di Rieti e di Terni, invitati ancora una volta dopo le edizioni precedenti per rendere omaggio alle vittime di quel funesto evento, hanno dato vita ad un triangolare tenutosi al centro sportivo ‘Gudini’ del capoluogo della Sabina.

Torneo all’insegna della solidarietà

Per la cronaca la squadra di calcio del Foro di Terni ha prevalso nella classifica finale dopo aver impattato sull 1-1 contro la rappresentativa del ‘Movimento per la vita’ ed aver poi battuto i colleghi di Rieti con il risultato di 2-1, prevalendo nella classifica finale del torneo. Soddisfazione è stata espressa per l’ottima riuscita della manifestazione che, come al solito, ha visto la compagine delle toghe ternane ben lieta di aderire a questo genere di eventi organizzati all’insegna della solidarietà.

Bella prestazione

Gli avvocati ternani pur in formazione rimaneggiata e capitanati da Antonio Barberisi, sono andati in gol con Federico Mattiangeli e con Michele D’Ammando. Grande soddisfazione anche per la prestazione sportiva guidata dal mister Francesco Allegretti, è stata espressa dal presidente Attilio Biancifiori e dal team manager Arnaldo Sebastiani.