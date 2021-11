Una vita condivisa a 360 gradi. E per loro è in arrivo un traguardo di assoluto rilievo e non così usuale: Nazareno Marinelli e Maria Berioli festeggiano giovedì il 70° anniversario di matrimonio. Si tratta dei fondatori e dei gestori fino agli anni ’90 dell’hotel Priori, a Perugia, dopo il trasferimento da Magione. I figli e le loro famiglie non possono che essere orgogliosi e felici dell’evento: «Esempio di amore, forza e unione per tutta la vita».

