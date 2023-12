Gratteri e Nicaso a Terni per combattere le ‘nuove’ mafie – Video e foto

Condividi questo articolo su

















«Utilizziamo questa figura ibrida, il Grifone, per descrivere la ‘ndrangheta, ma soprattutto le mafie in bilico tra realtà analogica e virtualità digitale. Un libro che cerca di capire quello che verrà e come le mafie saranno capaci di sfruttare le tecnologie, di contro cerchiamo anche di capire quanto sono in ritardo le azioni di contrasto». Giovedì 14 dicembre all’hotel Garden di Terni è stato presentato ‘Il Grifone’, il libro del magistrato Nicola Gratteri e dello storico delle organizzazioni criminali Antonio Nicaso. A dialogare con loro, la giornalista Chiara Del Gaudio, in un incontro promosso dalla presidente della sezione di Terni della Fidapa BPW Italy, Ada Urbani, è organizzato in collaborazione con il Rotary Club di Terni e il Lions Club Terni Host.