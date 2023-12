Piediluco, c’è chi abbandona natanti nel lago: quasi 1.000 euro per rimuoverne 16

di S.F.

Un affidamento diretto alla Miralago srl da poco più di 800 euro per un motivo non certo piacevole, l’abbandono di rifiuti. È quello firmato dal dirigente all’ambiente Paolo Grigioni per una serie di casi, sedici, riguardanti il lago di Piediluco.

IL COMUNE METTE NEL MIRINO I CATAMARANI A MOTORE

I natanti

Tutto è nato da un sopralluogo del 20 luglio da parte della polizia Locale e dell’ufficio progettazione/gestione interventi per l’ambiente: è in quella circostanza che è stato accertato l’abbandono di sedici natanti: «Parzialmente affondati ed in completo stato di abbandono, possono essere identificati come rifiuti e come tali devono essere sottoposti a rimozione». Una volta non reclamati dai proprietari sono prelevati e smaltiti da una ditta autorizzata. A dicembre l’affidamento dell’intervento alla Miralago. Se ne è occupata in prima battuta la posizione organizzativa della direzione economia e lavoro Giorgia Imerigo.