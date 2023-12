Gratteri-Nicaso a Terni per parlare della ‘nuova’ mafia: sempre più interconnessa

‘Il Grifone’, il libro del magistrato Nicola Gratteri e dello storico delle organizzazioni criminali Antonio Nicaso, verrà presentato dagli autori giovedì 14 dicembre alle ore 17.30 a Terni, presso il salone congressi dell’hotel Garden. A dialogare con loro sarà la giornalista Chiara Del Gaudio. L’incontro, promosso dalla presidente della sezione di Terni della Fidapa BPW Italy, Ada Urbani, è organizzato in collaborazione con il Rotary club di Terni e il Lions Club Terni Host. ‘Come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘ndrangheta’ è il tema dell’inchiesta e del saggio: le mafie sanno stare al passo con i tempi, si stanno adeguando al nostro mondo sempre più interconnesso, in cui le distanze si sono annullate e i luoghi d’incontro virtuali sono a portata di mano e hanno soppiantato quelli reali; utilizzano le tecnologie e le loro potenzialità in questo nuovo territorio. Le nuove armi della criminalità organizzata sono hardware e software molto sofisticati che permettono di inserirsi nelle parti più oscure dello spazio digitale, protetti dall’anonimato consentito dal web. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso dimostrano che le mafie, e in particolare la ‘ndrangheta, operano ormai su scala mondiale senza muoversi dai loro territori, riciclando denaro, spacciando droga, vendendo armi in ogni parte del nostro pianeta. La ‘ndrangheta, come il mitologico grifone, ha in sè nello stesso tempo ‘valori’ tradizionali e nuove sollecitazioni, con confini sempre più fluidi tra legalità e illegalità; magistrati e forze dell’ordine devono affrontare nuove sfide in una dimensione transnazionale, con un comune obiettivo: proteggere la società, presente e futura, dalle insidie del mimetismo delle ‘mafie silenti’. Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, è un magistrato molto esposto nella lotta alla ‘ndrangheta; ha curato l’indagine sulla strage di Duisburg e sui contatti internazionali nell’ambito del traffico di droga. Insieme a Antonio Nicaso, docente di storia della criminalità organizzata alla Queen’s University e uno dei più grandi esperti di ‘ndrangheta del mondo, ha scritto: Fratelli di sangue, La Malapianta, La giustizia è una cosa seria, La mafia fa schifo, Dire e non dire, Acqua Santissima, Oro bianco, Padrini e padroni, Fiumi della ‘ndrangheta, La rete degli invisibili, Ossigeno illegale, Complici e colpevoli, Fuori dai confini. Nicaso ha scritto anche bestseller internazionali; una serie televisiva di successo è stata tratta da Bad Bloodè; insieme con Maria Barillà e Vittorio Amaddeo ha pubblicato ‘Quando la ‘ndrangheta scoprì l’America’.

