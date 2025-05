Grave e purtroppo incidente mortale nel primo pomeriggio di venerdì lungo la strada di collegamento tra Umbertide e Pierantonio. Il sinistro ha coinvolto un motociclista di 54 anni che, in fase di sorpasso, si è scontrato frontalmente con un fuoristrada: le sue condizioni sono apparse gravi fin dai primi istanti. Sul posto è intervenuto ‘Nibbio’ per il trasporto in ospedale. In loco anche le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118.

L’uomo è deceduto – il primo a dare la notizia è stato il portale altotevereoggi.it – sul posto; proseguono gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Nella giornata di giovedì altri due motociclisti legati al territorio di Città di Castello hanno perso la vita.