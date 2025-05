Grave incidente domestico per un 78enne residente nell’Assisano: è avvenuto martedì mattina ed ha comportato il trasferimento dell’uomo, d’urgenza con l’elisoccorso Nibbio, all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Secondo quanto appreso, l’anziano stava utilizzando una motosega con cui si sarebbe procurato gravi lesioni alla mano destra. Sottoposto ad un delicato intervento da parte dell’equipe di chirurgia della mano del ‘Santa Maria’, il 76enne ha perso le cinque dita della mano destra a causa delle lesioni gravissime e ormai irreversibili. Ora si trova ricoverato con riserva di prognosi, anche se non è in pericolo di vita.