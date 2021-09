Estensione green pass scuola vale anche per i genitori

Un nuovo decreto legge con misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario assistenziale. È stato approvato giovedì pomeriggio in consiglio dei ministri e, come riportato dai principali quotidiani nazionali, contiene una novità di rilievo: l’estensione dell’obbligo di Green Pass coinvolge anche i genitori che entreranno nelle scuole per prendere i figli.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

La novità e le multe

Il decreto prevede multe fino a 1.000 euro per chi è sprovvisto di Green Pass in scuole, università e Rsa e per chi dovrà effettuare i controlli: scatta infatti l’obbligo di avere il certificato verde fino al 31 dicembre, ultimo giorno – al momento – dello stato di emergenza per il Covid-19. L’estensione approvato giovedì riguarda il personale esterno degli istituti scolastici e delle università come ad esempio le ditte di pulizia, delle mense o delle opere di manutenzione. Dal 10 ottobre via all’obbligo di vaccino per i lavoratori delle Rsa. Nella bozza si legge che «fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde. La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori». Capitolo ristorazione, istruttori sportivi e addetti agli spettacoli: previsto un decreto specifico nella prossima settimana per obbligare al possesso della certificazione verde titolari e dipendenti dei luoghi dove è già in vigore l’obbligo per i clienti (ristoranti al tavolo al chiuso, musei, piscine, palestre, centri benessere, sagre, fiere, convegni, centri termali, sale gioco, bingo e casinò).