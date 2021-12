Green pass, quasi 2 mila controlli sui bus: in 37 restano ‘a piedi’

Un totale di 37 persone su 1.938 trovate senza green pass durante le prime giornate di controlli in Umbria sugli autobus regionali. Questo l’esito del lavoro di Busitalia e forze dell’ordine nelle giornate di lunedì 6 e martedì 7 dicembre in seguito all’entrata in vigore del nuovo decreto legge governativo: «Si tratta di controlli a campione svolti a terra prima dell’accesso a bordo, come concordato con prefettura e Regione», spiega l’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche.

I numeri: 37 a terra

Lunedì i controlli hanno riguardato le certificazioni di 969 clienti, di cui 648 in Provincia di Perugia e 321 in Provincia di Terni: solo in 16 sono stati trovati sprovvisti di green pass valido (9 a Perugia e 7 a Terni). Nessuno di loro ha potuto accedere sull’autobus. Martedì stesso numero di soggetti verificati: 21 di loro erano senza green pass (8 a Perugia e 13 a Terni). «Nelle fasce orarie di punta – specifica Melasecche – i controlli si sono concentrati sui principali hub del servizio, quali ad esempio i capolinea, le stazioni ferroviarie ed i nodi di interscambio della rete, mentre nelle altre fasce orarie le verifiche sono state estese anche ad altre fermate della rete. Le attività di verifica non hanno condizionato la fluidità del servizio, che si è svolto in modo pienamente regolare anche in considerazione della presenza in quasi tutti gli hub delle forze dell’ordine. Voglio ringraziare i dipendenti di Busitalia e le forze dell’ordine che hanno garantito in questi primi due giorni la correttezza dei controlli – conclude – senza ritardare la funzionalità del servizio».