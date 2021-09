Condividi questo articolo su

















In molti hanno strabuzzato gli occhi nel vedere, domenica pomeriggio, quando hanno visto la fascia di capitano del Perugia sul braccio di Marcos Curado, 26enne difensore argentino appena arrivato al Grifo, quattro presenze in campionato. Senza Angella, Burrai e Dell’Orco, tutti si aspettavano che la fascia potesse andare ad Aleandro Rosi, ma il terzino ex Roma, evidentemente, è ancora in punizione. E Alvini, quando glielo chiedono, in conferenza, risponde così…