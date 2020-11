Grifo, ancora un pari: occasione persa. E l’ex Oddo…

Da un lato si può parlare di occasione persa, visto che il Grifo era passato in vantaggio dopo appena tre minuti con Melchiorri. Ma al tempo stesso, si può parlare di scampato pericolo, visto che i padroni di casa hanno giocato meglio.

RECUPERO SUBITO ANCHE DAL GUBBIO

SUDTIROL-PERUGIA 1-1

FC SUDTIROL: Poluzzi, El Kaouakibi, Fabbri, Curto, Gatto, Karic, Casiraghi, Rover, Malomo, Magnaghi (30’ st Fischnaller), Beccaro (38’ st Fink).

All. Vecchi

PERUGIA: Fulignati, Rosi, Angella, Monaco, Elia (27’ st Sgarbi), Burrai, Melchiorri (43’ st Minesso), Murano (32’ st Bianchimano), Sounas, Crialese, Falzerano (32’ st Dragomir)

All. Caserta

ARBITRO: Francesco Cosso di Reggio Calabria

RETI: 2’ pt Melchiorri, 40’ pt (rig.) Casiraghi

Intanto Oddo…

Non è finita bene l’avventura di Massimo Oddo sulla panchina del Pescara, che tante polemiche aveva destato in casa Perugia. L’ex allenatore del Grifo è stato esonerato dalla squadra abruzzese, della sua città e che si era salvata dalla retrocessione proprio nello scontro diretto in finale playout. Per lui 7 sconfitte in 9 gare. Per sostituirlo, si parla con insistenza di Roberto Breda. Anch’egli ex biancorosso.