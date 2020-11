Gubbio-Feralpisalò 1-1, Pasquato non basta

Beffa nel finale per il Gubbio nel confronto casalingo con la Feralpisalò. I ragazzi di Vincenzo Torrente escono dal ‘Barbetti’ con un 1-1: a sbloccare il punteggio al 28′ è Cristian Pasquato con un tiro dalla distanza, mentre il pareggio ospite arriva a sei minuti dal termine con un tocco di Legati in seguito ad un tiro di D’Orazio. Da segnalare i buoni interventi di Cucchietti su Scarsella, De Cenco e Carraro. Signorini e compagni con il punto odierno salgono a quota dodici in graduatoria. Nel prossimo turno c’è la trasferta in terra marchigiana per affrontare il Matelica.

Il tabellino

Gubbio (4-3-1-2): Cucchietti; Munoz, Uggè, Signorini, Ferrini; Oukhadda (37′ st Sdaigui), Megelaitis, Malaccari; Pasquato (37′ st Pellegrini); Gomez (30′ st Cinaglia), De Silvestro (18′ st Gerardi). A disp.: Zamarion, Montanari, Sorbelli, Lovisa, Gaia. All.: Torrente.

Feralpisalò (4-3-1-2): De Lucia; Bergonzi, Giani, Legati, Brogni (25′ st Petrucci); Guidetti (25′ st Rizzo), Carraro, Scarsella; Gavioli (15′ st Miracoli); Ceccarelli (12′ st D’Orazio), De Cenco.

All.: Pavanel.

Arbitro: Ricci di Firenze (D’Elia e Niedda di Ozieri); quarto uomo: Centi di Viterbo.

Reti: 28′ pt Pasquato (G), 39′ st Legati (F).