Grifo e Monaco sempre più lontani sul rinnovo. Crialese torna all Pro

Sempre più divergenti le strade di Monaco e del Perugia: il difensore napoletano, che dopo la vittoria sul campo del Salò aveva annunciato di voler discutere del proprio rinnovo non ha trovato l’accordo con Giannitti e potrebbe quindi prendere altre strade, probabilmente sempre in B. A quel punto diventerebbe fondamentale trattenere almeno Angella e Sgarbi, anche se quest’ultimo sembra aver avuto una richiesta da Caserta per andare a Benevento.

Crialese non riscattato

Nonostante fosse stata fissata una cifra simbolica – si parla di mille euro – il Perugia non ha esercitato il diritto di riscatto per Carlo Crialese: il terzino torna quindi alla Pro Vercelli. Esclusa la motivazione economica, viene da pensare che la scelta sia tecnica: evidentemente Alvini ha chiesto altri profili per quel ruolo, considerando che la sua manovra si sviluppa con una difesa a tre.

Alla ricerca di un esterno

Considerando anche la mancata conferma di Elia e Favalli, quindi, quello di esterno diventa il ruolo maggiormente cercato sul mercato per il Grifo. Si parla di Lisi del Pisa e Martella del Brescia.