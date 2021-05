Grifonissima, vincono Loitanyang e Tamburi

Nonostante quest’anno sia stata una corsa ‘ridotta’ a causa dell’emergenza Covid, in 450 si sono ritrovati domenica mattina a Perugia per l’edizione 2021 della Grifonissima, tradizionale appuntamento umbro quest’anno alla 40esima edizione. Al termine dei 10.5 chilometri corsi nel cuore della città, con arrivo al campo di atletica, l’hanno spuntata il keniano Simon Kibet Loitanyang e l’atleta di casa Silvia Tamburi. Il 27enne ha tagliato il traguardo dopo 32’36” avendo la meglio su Marco Melchiorri (33’06”) e Alessandro Terranova (33’07”). La Tamburi ha invece vinto in 38’09”, dietro di lei Paola Garinei (40’36”) e Federica Poesini (41’09”). Per le foto si ringrazia Tommaso Benedetti.

