Grossa quercia caduta a Gubbio. Disagi e criticità a Pietralunga

di G.R.

Preoccupa il maltempo nel perugino. Immagine iconica la grossa quercia caduta a Mocaiana (Gubbio), all’inizio della strada che porta a Loreto di fronte al parcheggio della scuola elementare, che ha condiviso VivoGubbio. Criticità maggiori a Pietralunga.

Nell’eugubino

Conseguenze del temporale si sono viste anche nel parcheggio sotterraneo di San Pietro interessato da una considerevole allagamento. In via Porta Romana l’accumulo di acqua ha originato pozze e tratti in cui il fango ha preso il sopravvento.

Il perugino

Le squadre del comando dei vigili del fuoco sono dovute intervenire in diverse zone con interventi per risolvere allagamenti, piante cadute e smottamenti. Le zone colpite principalmente sono Trestina, Castello e Gualdo Tadino oltre a Gubbio. Ci sono circa 60 interventi in coda e le operazioni potrebbero andare avanti fino a notte inoltrata.

Pietralunga: scuole chiuse



A Pietralunga due persone intrappolate nell’auto invasa dall’acqua sono state salvati da alcuni operai del Comune che fortunatamente erano in zona. Il 115 segnala inoltre diversi allagamenti e smottamenti, in quest’ultimo caso in zona Monte Santa Maria Tiberina. In arrivo anche una squadra proveniente da Terni: «Visto il perpetrarsi – l’avviso del Comune – delle condizioni meteorologiche e il protrarsi dell’allerta meteo è stata messa a disposizione la palestra della scuola per trascorrere la notte e avere riparo. L’avviso è aperto a tutti coloro che vivono in prossimità del fiume Carpinella straripato con le forti piogge e per chiunque ne ravvisa necessità e bisogno».