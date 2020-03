Gualdo, fermate due auto con slittini

Nella mattinata di martedì due auto sono state fermate dalle forze dell’ordine mentre si dirigevano in direzione Valsorda. Avevano a bordo gli slittini e volevano andare a divertirsi sulla neve. Ovviamente gli occupanti sono stati sanzionati. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, facendo ironico riferimento al suo video ormai famoso in tutto il mondo: «Siccome qualcuno poi si arrabbia, si scandalizza e mi redarguisce chiedo a voi… come definireste questi fenomeni?». Per decenza vi risparmiamo i commenti sotto al post, ma potete immaginarli.

I ringraziamenti per le donazioni

Il sindaco ha colto anche l’occasione per evidenziare «i gesti di grande generosità» emersi in seno alla comunità gualdese; che «ancora una volta nell’emergenza da il meglio di sé». Tante iniziative spontanee, tante donazioni, una rete di volontariato straordinaria. «Il momento è difficile, durissimo ma non dobbiamo avere paura, restare a casa e uniti. I nostri 3 concittadini contagiati stanno a casa e stanno bene. Questa sera il mio pensiero va ai colleghi Ludovico Baldini di Valtopina e Leonardo Catena di Montecassiano che stanno combattendo contro il covid-19».

