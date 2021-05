Schianto frontale tra auto nel pomeriggio di venerdì in zona Rigali di Gualdo Tadino. Condotta in ospedale dagli operatori sanitari del 118 la conducente di uno dei veicoli, mentre l’altro ne è uscito illeso; sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco di Gaifana e gli agenti della polizia Locale per la gestione della viabilità ed i rilievi.

Condividi questo articolo su