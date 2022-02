Gualdo Tadino, l’ultimo saluto ad Alessandro

La cerimonia di saluto c’è stata a Gualdo Tadino ma a salutare Alessandro Chiacchierini, il giovane di 22 anni, scomparso nella giornata di domenica a causa di un male incurabile, c’era di fatto anche la comunità di Nocera Umbra, a cui il ragazzo era legato. Al male che lo attanagliava da quando aveva 18 anni si è aggiunto il Covid. Una combinazione letale che non gli ha dato purtroppo scampo.

Cordoglio unanime

L’Ente Giochi de le Porte ha inviato un messaggio di cordoglio, così come Porta San Donato e il sindaco Massimiliano Presciutti che, sui social, ha scritto «Siamo tutti più soli». Da Nocera Umbra lo salutano gli insegnanti e gli ex compagni di scuola: «Fai buon viaggio Alessandro e da lassù prega per noi».