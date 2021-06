Incidente con il coinvolgimento di due autovetture – una delle quali a Gpl – nella tarda mattinata di martedì a Gualdo Tadino,, in zona Torre dei belli. Una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti in seguito all’impatto dagli operatori sanitari del 118. Sul posto per la messa in sicurezza sono intervenuti anche i vigili del fuoco con la squadra Gaifana.

