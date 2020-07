Gualdo Tadino torna su ‘Ciak Junior’

Un’edizione speciale per raccontare i 30 anni del progetto e come i giovani hanno vissuto il periodo del lockdown. Si tratta di ‘Ciak Junior 2020’ e vedrà protagonisti su canale 5 anche alcuni studenti di Gualdo Tadino: si tratta dei giovani dell’ex classe 5° A della primaria Tittarelli (2018) che avevano partecipato al concorso cinematografico con il cortometraggio ‘Vincenti’. Quattro puntate – tutte domenicali – dedicate ai film realizzati e ascoltare gli aneddoti degli alunni, raggiunti via Zoom da Sergio e Francesco Manfio.

