Gualdo Tadino, uomo si toglie la vita

Tragedia mercoledì mattina a Gualdo Tadino (Perugia) dove un uomo di circa 40 anni è stato trovato senza vita nei pressi del ponte della Valle. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il compito di ricostruire l’accaduto spetta ai carabinieri del comando Compagnia di Gubbio: la prima ipotesi è che il decesso sia avvenuto in seguito ad un gesto volontario. Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria, ovvero la procura della Repubblica di Perugia, per le determinazioni del caso. Sulla dinamica non ci sarebbero tuttavia particolari dubbi.

