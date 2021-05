Gualdo Tadino, Ztl in centro: c’è l’ordinanza

Tutela del patrimonio stradale per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse. Nonché per esigenze di carattere tecnico: per questi motivi il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha firmato un’ordinanza che istituisce la zona a traffico limitato riguardante l’area tra Corso Italia, piazza Martiri della Libertà e via Storelli dal 1° giugno al 13 settembre. Tutto ciò anche perché nel periodo estivo «si verifica un notevole afflusso pedonale nel centro storico rendendo necessaria una puntuale e particolare disciplina della circolazione stradale».

L’ORDINANZA E LE AREE COINVOLTE ZTL (.PDF)