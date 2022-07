Guardea: 20enne trovato senza vita

Tragica scoperta nel tardo pomeriggio di mercoledì a Guardea (Terni). Un ragazzo di circa 20 anni è stato infatti trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Con loro, anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe legato ad un gesto volontario. L’accaduto è finito all’attenzione della procura della Repubblica di Terni per le determinazioni del caso. La notizia ha destato profondo sconcerto a Guardea e cordoglio in una comunità dove la famiglia del ragazzo vive da anni ed è stimata e benvoluta.

