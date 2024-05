Guardea: è De Sio ‘l’anti-Lattanzi’

È Alfredo De Sio di Fratelli d’Italia, politico di lungo corso della destra umbra, l’anti-Lattanzi alle prossime elezioni amministrative di Guardea. La lista si chiama ‘Insieme per Guardea’. «Ho deciso di accettare questa sfida – spiega De Sio in una nota – che raccolgo in nome e per conto dei tanti cittadini che in queste settimane mi hanno chiesto di mettere a disposizione la mia esperienza per dare a Guardea una concreta e rinnovata possibilità di crescita e di sviluppo. Il mio legame con Guardea è solido e di antica data avendo sempre seguito fin da giovanissimo le vicende di questo comune dove, anno dopo anno, ho conosciuto ed apprezzato lo sforzo dei tanti cittadini che nell’attività quotidiana hanno fatto crescere questa comunità con orgoglio e senso di appartenenza. Oggi Guardea ha però bisogno di uscire dal torpore in cui è stata costretta da tanti, troppi anni di un continuismo amministrativo che sta assumendo i connotati di una pigra egemonia». La lista ‘Insieme per Guardea’ è composta da Matteo Castrica, Roberta D’Ambrosio, Giacomo Di Clemente, Alessandro Fiocchetti, Romina Massarelli, Riccardo Micheloni, Manuel Muzi, Mario Neri, Marco Rosati e Giuseppe Rossini.

